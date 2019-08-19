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Adana'daki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen tutuksuz eski astsubay 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen tutuksuz eski astsubay 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.N.K. ve S.D. ile avukatları katıldı.
Sanık S.D, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.
Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden S.D, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanık M.N. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak beraatini istedi.
Duruşma savcısı ise mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüşünü bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:38 Kaynak: AA
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