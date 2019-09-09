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Adana'daki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen tutuklu eski astsubay sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen tutuklu eski astsubay sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Z.Ö. ile avukatı katıldı.

Sanık Z.Ö, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Z.Ö, "Mahkemeye gelen kayıtlarda 6 kez ardışık arandığım tespiti yer alıyor. Bu aramaların hepsi sıfır saniyedir. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Z.Ö'nün tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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