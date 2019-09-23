Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan eski astsubay 5 sanığın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.K, E.P, Ü.B, O.S. ve E.Y. ile avukatları katıldı.

Sanık E.K. savunmasında, FETÖ ile ilk olarak lise sürecinde tanıştığını ve terör örgütüne ait evlere ders çalışmak amacıyla gittiğini belirterek, "Sohbet toplantılarımız R.Ö'nün belirlediği evde gerçekleştiriliyordu. Bazen dışarıda farklı adreslerde buluştuğumuz oluyordu. FETÖ'nün sohbet toplantılarına gitmediğim zaman R.Ö. ısrarla beni bu toplantılara çağırıyordu." ifadelerini kullandı.

Savunma yapan diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamını ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.