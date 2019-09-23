Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki FETÖ/PDY davası

44 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski polis 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski polis 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Y, N.A. ve M.G. ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık M.Y, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgütün mahrem yapılanması ile bir bağlantım yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Benimle ilgili 'EA' koduyla yapılan örgütsel fişlemeyi kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar N.A. ve M.G. de FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, adli kontrol kararlarının kaldırılması ve beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu
Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 18:58:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]