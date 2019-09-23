Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski polis 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Y, N.A. ve M.G. ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık M.Y, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgütün mahrem yapılanması ile bir bağlantım yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Benimle ilgili 'EA' koduyla yapılan örgütsel fişlemeyi kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar N.A. ve M.G. de FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, adli kontrol kararlarının kaldırılması ve beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.