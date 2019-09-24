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Adana'daki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kenan K. ile avukatı katıldı.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A4" kodu ile derecelendirildiğini ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak sanığın üzerinde atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Kenan K. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadığını öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan Kenan K, "Hakkımdaki 'A4' koduyla yapılan fişlemeyi kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Savunma yapmak için süre istiyorum. Adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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