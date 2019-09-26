Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki FETÖ/PDY davası

33 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen tutuksuz eski yüzbaşının yargılanmasına başlandı.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen tutuksuz eski yüzbaşının yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kürşat Atlı ile avukatı katıldı.

Eski yüzbaşı Atlı, savunmasında, örgütle ilk olarak lise eğitimi sürecinde tanıştığını ve örgüt imamlarının kendisine askeri okul sınavları için telkinlerde bulunduğunu söyledi.

FETÖ'ye ait evlerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in video görüntülerini izletildiğini belirten Atlı, şöyle devam etti:

"2006 yılında göreve başladığımda Ali kod adlı birisi beni sabit hatlardan aramaya başladı. Kendisiyle iki defa görüştüm. Örgüt imamları ankesörlü telefonlardan arayarak görüşeceğimiz günleri önceden bildiriyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde FETÖ'nün mahrem imamları ile görüştüğümde benden çalıştığım üstlerim ile ilgili bilgiler isteniyordu. Örneğin, bir kişinin ismini verirlerdi, 'Bu kişi şu şekilde davranıyormuş, doğru mu?' şeklinde teyitler almaya çalışırlardı, ben bu durumlardan rahatsız olmaya başladım. FETÖ/PDY ile 2012 yılında tüm bağlantımı kestim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı ise sanık Atlı'nın dosyadaki eksiklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komaya giren hamile kadın bebeğiyle birlikte zarar görmeden kurtuldu
İstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 18:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]