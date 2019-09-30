Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında doktorların da bulunduğu eski sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında doktorların da bulunduğu eski sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık İ.B, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Yurt dışı gezilerimin örgütsel bir amacı yoktur. 17-25 Aralık süreci sonrasında bu yapının hiçbir toplantısına gitmedim. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise yargılamanın geldiği safha dikkate alınarak sanık İ.S.İ. hakkında dosyanın ayrılmasına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık İ.S.İ. hakkında dosyanın ayrılmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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