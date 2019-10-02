Adana'daki FETÖ/PDY davası

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan Ahmet S, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Adana 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mehmet Metiner'den Arınç'a sert "boşboğaz" tepkisi: Böyle şey olur mu?