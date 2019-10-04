Adana'daki FETÖ/PDY davası

Cumhuriyet savcısı ise sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme başkanı sanık H.Ç'ye, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının, dosyaya eklendiğini belirterek bu konudaki savunmasını sordu.

Adana 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski öğretmen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Üç ilde belirlenen alanlar, bazı şirketlere ait özel endüstri bölgesi ilan edildi

5 bin kişiyi dolandırdı, "Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?" dedi