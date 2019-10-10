Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail T. ile avukatı katıldı.

Tanık olarak dinlenen B.T, sanıkla 2011 yılında tanıştıklarını söyledi.

İsmal T. ile aynı sohbet grubunda yer aldıklarını belirten B.T, "FETÖ/PDY tarafından emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen sohbet toplantılarına beraber katıldık. Fakat sanığın 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından alıp almadığı hususunda bilgim yoktur." ifadesini kullandı.

Sanık İsmail T. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek sınav sorularını kimseden almadığını öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan İsmail T, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılmadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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