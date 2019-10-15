Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

33 dakika önce

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı 5 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı 5 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar M.K, H.G, İ.G. ve İ.Ç. ile avukatları hazır bulundu, sanık F.A. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık İ.Ç. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını, sınav sorularını kimseden almadığını öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan İ.Ç, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılmadım. Yolsuzluk yaparak sınavı kazanmadım. ByLock programını kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti de sanık F.A. hakkında yakalama emri çıkarılmasına ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:47 Kaynak: AA
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