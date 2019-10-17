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Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'daki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 17 eski astsubayın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 17 eski astsubayın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen M.G, sanık A.K. ile İstanbul'da astsubaylık mesleğine başladıktan sonra tanıştırıldığını söyledi.

Murat kod isimli örgüt mensubu tarafından sanık A.K. ile bir eve yerleştirdiğini belirten tanık M.G, "Örgütün sohbet toplantılarına A.K. ile katıldık. Murat kod adlı şahıs, bizi sürekli görüşmeye çağırıyordu. FETÖ'ye ait evlerde katıldığımız sohbet toplantılarında, örgüt elebaşının videoları izlenirdi." ifadesini kullandı.

Sanık A.K. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından görüşmedim. Beraatimi talep ederim." dedi.

Söz verilen diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına tevdi edilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:12 Kaynak: AA
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