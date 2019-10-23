Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imam"ı oldukları iddia edilen tutuksuz 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, dava dosyasına dijital veri inceleme raporunun geldiğini bildirerek, sanıklara bu konu hakkındaki savunmalarını sordu.

Sanık A.Ç, rapordaki aleyhe olan hususları kabul etmediğini ve FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben hiçbir askeri öğrenciye mahrem imamlık yapmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Adli kontrolümün kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da mahkemeye gelen dijital veri inceleme raporunu detaylı bir şekilde incelemediklerini belirterek, ayrıntılı savunma yapmak için süre istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrollerin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.