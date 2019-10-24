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Adana'daki FETÖ/PDY davası

39 dakika önce

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.A.T. ile avukatı katıldı.

Mahkemede ilk önce tanık olarak dinlenen B.P. huzurda bulunan sanığı tanıdığını belirterek, "Adana'da komiser yardımcılarına yönelik düzenlenen sohbet toplantılarına beraber katıldık. Sohbet toplantıları benim evimde düzenleniyordu. Sanık M.A.T de benim evimde yapılan toplantılara gelmişti." ifadesini kullandı.

Sanık M.A.T. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık M.A.T, "Komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadım. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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