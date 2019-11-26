Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan biri eski astsubay 2 sanığın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar F.Ö. ve eski astsubay S.G. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapan sanık F.Ö. FETÖ ile ilk olarak 2006 yılında tanıştığını ve örgüte ait evlere ders çalışmaya gittiğini söyledi.

FETÖ'ye ait evlerde sohbet abiliği yaptığını belirten sanık F.Ö. şöyle devam etti:

"2008 yılından itibaren askeri okullara hazırlanan öğrencilerle ilgilenmeye başladım. Bu öğrencilerin takibini ben yapıyordum. Bulundukları illere giderek görüşmeler gerçekleştiriyordum. Ben yapı içerisinde "Burak" kod adını kullandım. Görüşmeye gelmeyen öğrencileri ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arayarak sohbet toplantısına çağırıyordum. Buluştuğumuz evlerde askeri öğrencilere örgüt elebaşına ait kitaplardan kesitler okuyordum. Kod adlarını üst konumda bulunan mahrem imamlar verirdi. Huzurda bulunan sanık S.G'yi tanıyorum. 2008 yılında benim sorumlu olduğum eve geliyordu."

Sanık S.G. ise hakkındaki beyanları kabul etmediğini ve FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar F.Ö. ve S.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.



Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.