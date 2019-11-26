Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ/PDY davası - Son Dakika

Adana'daki FETÖ/PDY davası

7 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan biri eski astsubay 2 sanığın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan biri eski astsubay 2 sanığın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar F.Ö. ve eski astsubay S.G. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapan sanık F.Ö. FETÖ ile ilk olarak 2006 yılında tanıştığını ve örgüte ait evlere ders çalışmaya gittiğini söyledi.

FETÖ'ye ait evlerde sohbet abiliği yaptığını belirten sanık F.Ö. şöyle devam etti:

"2008 yılından itibaren askeri okullara hazırlanan öğrencilerle ilgilenmeye başladım. Bu öğrencilerin takibini ben yapıyordum. Bulundukları illere giderek görüşmeler gerçekleştiriyordum. Ben yapı içerisinde "Burak" kod adını kullandım. Görüşmeye gelmeyen öğrencileri ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arayarak sohbet toplantısına çağırıyordum. Buluştuğumuz evlerde askeri öğrencilere örgüt elebaşına ait kitaplardan kesitler okuyordum. Kod adlarını üst konumda bulunan mahrem imamlar verirdi. Huzurda bulunan sanık S.G'yi tanıyorum. 2008 yılında benim sorumlu olduğum eve geliyordu."

Sanık S.G. ise hakkındaki beyanları kabul etmediğini ve FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar F.Ö. ve S.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.


Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'daki restoran cinayetinin zanlısından kan donduran ifade: Selamımı almadığı için öldürdüm
Rus Büyükelçi suikastiyle alakalı 6 TRT çalışanına dava açıldı Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:46:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]