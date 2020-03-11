Adana'daki FETÖ/PDY davası - Son Dakika
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

7 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, dava dosyasına dijital veri inceleme raporunun eklendiğini bildirerek, sanıklara bu konu hakkındaki savunmalarını sordu.

Sanık T.G, rapordaki aleyhe olan hususları kabul etmediğini, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Adli kontrolümün kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da mahkemeye gelen dijital veri inceleme raporunu detaylı bir şekilde incelemediklerini ileri sürerek, ayrıntılı savunma yapmak için süre verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrolün devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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