Adana'daki FETÖ/PDY davası - Son Dakika
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski komiser yardımcısı ve teğmen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski komiser yardımcısı ve teğmen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı sanık İbrahim A. ile eski teğmen Mehmet T. ve avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İbrahim A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık, "Örgütsel bir konumum yoktur. Ben 'İrfan' kod adını kullanmadım. Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Diğer sanık Mehmet T. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dava dosyasındaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamı ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet T'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:06 Kaynak: AA

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