Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında 12 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ/PDY davasında 12 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi

Adana'daki FETÖ/PDY davasında 12 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi

7 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan eski öğretmen 12 sanığın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında 12 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan eski öğretmen 12 sanığın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık H.A, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, " Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatı sonrası para yatırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ve örgütün finans kuruluşu Bank Asya'ya talimatla para yatırmadıklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın iddianamesinde, sanıkların, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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