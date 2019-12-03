Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında 19 sanığın yargılanmasına devam edildi
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ/PDY davasında 19 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'daki FETÖ/PDY davasında 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı tutuksuz 19 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında 19 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı tutuksuz 19 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık M.Ç. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık M.Ç, "Komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt mahrem imamlarından soru almadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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