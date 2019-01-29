Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

51 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan bir sanığa 2 yıl 1 ay, iki sanığa ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi, 3 sanık da beraat etti.

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan bir sanığa 2 yıl 1 ay, iki sanığa ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi, 3 sanık da beraat etti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski öğretmenler Nurten Özdeş, Seyhun Eroğlu, Yasemin Sözer, Şamil Yaşar, Cavide Kanver ve Yasemin Yaman ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında, FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ise önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıklardan Kanver, Yaşar ve Yaman'ın delil yetersizliğinden beraatini, sanıklar Özdeş, Eroğlu ve Sözer'in ise atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Özdeş ve Eroğlu'na 6 yıl 3'er ay, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan sanık Sözer'e ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Cavide Kanver, Şamil Yaşar ve Yasemin Yaman'ın ise beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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