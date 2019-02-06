Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 3 sanıktan birine 10 yıl 6 ay, diğerlerine 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Korhan Kalır, eski astsubaylar tutuksuz M.Ç. ve Y.E.B. ile avukatları katıldı.
Sanık Kalır savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı savunma verdiklerini ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanıkların üzerlerine atlı suçtan cezalandırılması ve tutuklu sanık Korhan Kalır'ın hükmünün yanı sıra mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Korhan Kalır'ı 10 yıl 6 ay, sanıklar M.Ç. ile Y.E.B'yi ise etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.