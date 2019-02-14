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Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski polis ve öğretmenlerin yer aldığı 15 sanıktan 6'sı 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski polis ve öğretmenlerin yer aldığı 15 sanıktan 6'sı 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Ahmet A, ByLock'u cep telefonuna yükleyip kullandığını belirterek, "Eşimin cep telefonuna da ByLock programını ben yükledim ve kullandım. Bu programdan dini içerikli mesajlar geliyordu. Örgütsel bir görüşme yapmadım. Beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Nurhayat K, Hatice A, Şeyma A. ve Hale Ç'yi "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay, aynı suçtan yargılanan Ahmet A. ve Ayşegül Y'yi ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Sami Y, Çiğdem Y, Beyzan A, Furkan Y, Aytekin A, Hasan A, Orhan Burak Ş, Nazmi E. ve Hurşit Mümin E'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:04 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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