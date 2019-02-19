Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 9 sanıktan 4'ü 6 yıl 3'er ay, biri ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 9 sanıktan 4'ü 6 yıl 3'er ay, biri ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eski sağlık çalışanı tutuksuz sanıklar Gülem Sivri, Özge Erdoğan, Dilara Sultan Sivri, Ömer Faruk Okcu, Arife Karagöz, M.S, H.B, Ş.K. ve İ.C. ile avukatları katıldı.



Sanık Gülem Sivri, savunmasında, ByLock programını telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını iddia ederek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.



Sanık Dilara Sultan Sivri de mahkemeye gelen belgeler arasında ByLock içerik tespitlerinin olmadığını belirterek, beraatini istedi.



Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, "'silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Özge Erdoğan, Dilara Sultan Sivri, Ömer Faruk Okcu ve Arife Karagöz'ü 6 yıl 3'er ay, sanık Gülem Sivri'yi ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıkların beraatine karar verildi.

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