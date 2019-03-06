Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 8 sanığın yargılandığı davada, 4 sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 8 sanığın yargılandığı davada, 4 sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Arif Sarı, İbrahim Arıyürek, Mehmet Fatih Arasan, Mücahit Akbalık ve E.G, G.A, O.Y, Y.B. ile avukatları katıldı.

Sanık Mehmet Fatih Arasan, FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, "ByLock programını kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.,

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını savundular.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından sanıklar Arif Sarı, İbrahim Arıyürek, Mehmet Fatih Arasan, Mücahit Akbalık'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:42 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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