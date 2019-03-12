Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

35 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eski astsubay 5 sanığın yargılandığı davada, 4 sanık 1 yıl 6 ay 22 günden 6 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eski astsubay 5 sanığın yargılandığı davada, 4 sanık 1 yıl 6 ay 22 günden 6 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Mehmet B, Mete Gençdoğan, Mehmet Durna ve Emre U, M.Ü. ile avukatları katıldı.

Sanık Gençdoğan savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mete Gençdoğan ve Mehmet Durna'yı 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde Mehmet B'yi 2 yıl 11 ay hapis, Emre U'yu 1 yıl 6 ay 22 gün cezasına çarptırdı, M.Ü'nün ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:44 Kaynak: AA

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