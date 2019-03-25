Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

31 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Abdurrahman Demir, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Sanık Demir savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ'nün gaybubet evlerinin ihtiyaçlarını karşılamadım. Örgütün mütevellisinde yer aldığıma ilişkin iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini kaydederek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Demir'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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