Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

50 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar eski öğretmen Necdet Kaplan ve eski polis memuru Ekrem Arda Baydar ile avukatları katıldı.

Sanık Kaplan, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.


Sanık Baydar da FETÖ üyesi olmadığını savunarak, beraatini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların, üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kaplan ve Baydar'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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