Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

15 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski emniyet mensubu 3 sanıktan birine 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski emniyet mensubu 3 sanıktan birine 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar Z.K, İ.B. ve Ali Çamkömürü ile avukatları hazır bulundu.
Sanık Ali Çamkömürü savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgüte finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek sanıklardan Z.K. ve İ.B'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi, sanık Çamkömürü'nün ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, Çamkömürü'nü etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:23 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sabah saatlerinde cezaevine giren gazeteci Kadri Gürsel tahliye oldu Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar Gurbetçi genç kız ağlayarak girdiği hastaneden şarkı söyleyerek ayrıldı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:38:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]