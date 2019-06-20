Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 9 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 9 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Safiye Görmez, D.Ö, G.S, G.T, M.Ç, Z.Ç, D.K, A.T. ve H.H. ile avukatları katıldı.
Sanık Görmez savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların üzerlerine atlı suçtan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Safiye Görmez'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. "Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle diğer sanıkların beraatine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:15 Kaynak: AA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Twitter ayrıntılı konum paylaşımına artık izin vermeyecek Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik Son Dakika! Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi: 1 Kasım'a kadar başvuranlar faydalanabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:47:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]