Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 9 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Safiye Görmez, D.Ö, G.S, G.T, M.Ç, Z.Ç, D.K, A.T. ve H.H. ile avukatları katıldı.
Sanık Görmez savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların üzerlerine atlı suçtan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Safiye Görmez'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. "Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle diğer sanıkların beraatine karar verdi.