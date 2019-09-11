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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen tutuksuz eski astsubay sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis...

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen tutuksuz eski astsubay sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Y. ile avukatı katıldı.

Sanık Mehmet Y. savunmasında, örgütle ilk olarak 2009 yılında lise eğitimi sürecinde tanıştığını söyledi.

Kendisiyle ilk olarak "Kenan" kod adlı "örgüt abisi"nin ilgilendiğini belirten Mehmet Y. şöyle devam etti:

"Bu şahıs daha sonra beni Ferhat kod adlı kişiyle tanıştırdı. Ferhat, askeri okul mülakatları hakkında bana bilgiler verdi. Hava astsubaylığını kazandıktan sonra FETÖ'nün mahrem imamları ankesörlü telefonlardan arayarak buluşma yerini önceden söylüyorlardı. Sohbet toplantısı için gittiğimiz evde telefonlarımızı gizlilik gerekçesiyle dışarı bırakıyorduk. Bu evde örgüt elebaşının vaaz kasetleri bizlere izletiliyordu. Mahrem imamlar, bağlı olduğumuz askeri birlikler hakkında bizden bilgi istiyorlardı."

FETÖ'nün kendi hayat tarzına fazlasıyla karıştığını ve bu durumdan rahatsızlık duymaya başladığını anlatan sanık Mehmet Y, "Göreve başladığımda benimle ilgilenen Cüneyt kod adlı örgüt abisi bana 'kız arkadaşın olmayacak ve düzenli olarak himmet vereceksin' dedi. Ben de bu durumu kabullenmedim. Örgütle olan tüm irtibatımı kestim. Tüm bildiklerimi anlattım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Y'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:10 Kaynak: AA
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