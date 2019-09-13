Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

21 dakika önce

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan avukata, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan avukata, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık O.G. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, 2011 yılında FETÖ'ye ait öğrenci evinde kaldığını söyledi.

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlığa dair detaylı ifade verdiğini belirten sanık, "Bana Eagle programı üzerinden Burak ve Erdi isimli şahıslardan mesajlar geliyordu. Buluştuğumuz sohbetlerde gündeme ilişkin konular konuşuluyordu. Bu programı yaklaşık 2 ay kadar kullandım. Bildiğim tüm hususları önceki aşamalarda anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın samimi olarak tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında cezalar açıklandı
Ustasının triger kayışla dövdüğü çırak, psikolojik tedavide Bomba iddia! Ahmet Kural, avukat sevgilisi ile evleniyor Polisin müdahalesinde yaralanan eylemciye 50 bin lira tazminat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:42:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]