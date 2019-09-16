Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgütün sözde "büyük bölge muhasebecisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yılmaz Akbayır ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.E, sanık ile aynı dönemde FETÖ içerisinde yer aldıklarını söyledi.

2013 ve 2015 yılları arasında Adana'da bölge imamlığı yaptığını belirten E.E, "Sanık örgüt içerisinde bölge muhasebeciliği yapıyordu. Bölge imamının öğrenci evleri için esnaftan talep ettiği parayı tahsil ederdi." ifadesini kullandı.

Akbayır ise tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Ben FETÖ'nün büyük bölge muhasebecisi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, FETÖ'ye ait kurumlarda SGK kaydının tespit edilmesi, FETÖ'nün örgütsel toplantılar yaptığı otellerde konaklama kaydının bulunması ve sanığın örgütün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde "büyük bölge muhasebecisi" olarak faaliyet gösterdiğine dair tanık beyanlarının bulunmasını dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, Yılmaz Akbayır'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.