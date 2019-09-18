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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 11 ay 22'şer gün hapis cezası verildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 11 ay 22'şer gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa S, Sedat D, Ali L. ve Turgut S. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali L, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da önceki celse ayrıntılı savunma yaptıklarını belirterek beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıklar Mustafa S, Sedat D, Ali L. ve Turgut S'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 11 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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