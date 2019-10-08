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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski polis 6 sanığın beraatine karar verildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski polis 6 sanığın beraatine karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.C, M.K, M.D, İ.G, E.D. ve A.C. ile avukatları katıldı.

Sanık E.D. savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek, tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraatine karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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