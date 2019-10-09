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Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan 3 eski öğretmenden ikisi, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan 3 eski öğretmenden ikisi, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Bayram Gökmen, Mustafa Kemal Aras ve M.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık Bayram Gökmen savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek, sanık M.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi, sanıklar Gökmen ve Aras'ın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bayram Gökmen ve Mustafa Kemal Aras'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıp, M.Ö'nün ise beraatine karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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