Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

41 dakika önce

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski askeri lise ve polis koleji öğrencisi 6 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski askeri lise ve polis koleji öğrencisi 6 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Muhammet Tarık Duran, A.K, V.Ö, R.A, R.S. ve H.B. ile avukatları katıldı.

Sanık Muhammet Tarık Duran, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütün 'mahrem imamlarıyla' hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY ile bir bağlantılarının bulunmadığını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık Duran'ın cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Tarık Duran'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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