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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

7 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan hükümlü "mahrem imam" Ercan K'nin "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada beraati kararlaştırıldı.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan hükümlü "mahrem imam" Ercan K'nin "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada beraati kararlaştırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya hükümlü sanık Ercan K. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ercan K. FETÖ/PDY'nin propagandasını yapmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Örgütsel içerikli bir mektup yazmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanık hakkında isnat edilen "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de "isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmaması" gerekçesiyle sanık Ercan K'nın beraatına karar verdi.

Adana'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan hükümlü "mahrem imam" Ercan K'nin aynı suçtan başka cezaevinde tutuklu kardeşine, "örgütte çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek" için kaleme aldığı mektubu ulaştırmaya çalıştığı tespit edilmişti.

Ercan K. hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede sanığın, mektupla FETÖ/PDY'yi övdüğü, örgütün illegal eylemlerini meşru gösterdiği öne sürülmüştü.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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