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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 26 sanıktan 21'i, 1 yıl 10 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 26 sanıktan 21'i, 1 yıl 10 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.G. FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, 21 sanığın 1 yıl 10 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına, 5 sanığın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca duruşmaya gelmeyen ve hakkında 8 yıl 9 ay hüküm kurulan sanık Mehmet Ali Bilgehan Akçakoyun için tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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