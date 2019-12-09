Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar - Son Dakika

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ayşe Ballı ile L.T, A.D, S.A, R.K. ve F.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık Ayşe Ballı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunarak, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar de FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek, sanık Ballı'nın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Ayşe Ballı'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manzara seyreder gibi hortumu izlediler
Genç polis, "Vuramazsın, sıkamazsın" diyen eşi tarafından öldürüldü 500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek Valbuena'ya dava açan Benzema'nın talebi reddedildi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 00:05:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]