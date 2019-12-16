Adana'daki FETÖ/PDY davasında sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ/PDY davasında sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'daki FETÖ/PDY davasında sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan ve ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'daki FETÖ/PDY davasında sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan ve ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Emine Akarmut ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Akarmut, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık Emine Akarmut'un FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olması, örgüt elebaşının çağrısı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırarak para yatırması ve örgütün sohbet toplantılarına katılması hususlarının dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Emine Akarmut'u 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı
Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

Son Dakika Haberleri
23:46 Gümüşhane'de otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı - Son Dakika
23:44 Irak'taki Türk Kızılayı çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERBİL - Son Dakika
23:44 Roma Belediyesi, AB'yi Nazi kampına benzeten karikatüristle yollarını ayırdı - Son Dakika
23:44 Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı - Son Dakika
23:43 Kartal sahilinde motosiklet kazası - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:47:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki FETÖ/PDY davasında sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]