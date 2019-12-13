Adana'daki FETÖ/PDY sanığı 11 eski öğretmenin beraatine karar verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ/PDY sanığı 11 eski öğretmenin beraatine karar verildi - Son Dakika

Adana'daki FETÖ/PDY sanığı 11 eski öğretmenin beraatine karar verildi

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen 11 sanığın beraatine karar verildi.

Adana'daki FETÖ/PDY sanığı 11 eski öğretmenin beraatine karar verildi, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen 11 sanığın beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.İ, B.A, G.Y, H.A, H.S, H.B, M.Ç, Ö.S, Y.Ö, G.Ç. ve K.K. ile avukatları katıldı.


Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.Ç. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatı sonrası para yatırmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ve örgütün finans kuruluşu Bank Asya'ya talimatla para yatırmadıklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle 11 eski öğretmenin beraatine karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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