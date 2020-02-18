Adana'daki FETÖ sanığı 3 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ sanığı 3 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'daki FETÖ sanığı 3 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz eski astsubay 17 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana'daki FETÖ sanığı 3 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz eski astsubay 17 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Cengiz Akdoğan, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Akdoğan, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar eden cumhuriyet savcısı ise sanıkların terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Abdulkadir Keçeci, Cengiz Akdoğan ve Zeynel Topal'ı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklar M.G, M. T, M.K, M. Ş, R. O, S. Ş. ve T. Y'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Sanıklar A.K, A.Ç, E.D, E.Ö, F.H. ve M.Ç'nin beraatine karar verilirken sanık S.Ö. hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEMSA'da sevindiren gelişme! Yeniden üretime başlayacak
Universidad - Colo Colo maçında Matias Dituro'nun hareketi sosyal medyayı salladı Çanakkale saros'ta '7 metrelik' köpekbalığı cep telefonu kamerasında Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu

Son Dakika Haberleri
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:35:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki FETÖ sanığı 3 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]