Adana'daki FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'daki FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz 17 eski astsubayın duruşması görüldü.

Adana'daki FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz 17 eski astsubayın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.G, askeri okuldan mezun olduktan sonra Erzurum'da göreve başladığını ve örgüt mahrem imamının kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

Erzurum'da FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığını belirten sanık M.G, "Bu toplantılarda örgüt elebaşının kitapları okutuluyor ve kasetleri izletiliyordu. 2000 yılında Ankara'ya tayinim çıktığında farklı bir mahrem imam gözetiminde sohbet toplantılarına katılmaya devam ettim. Ben FETÖ içerisinde 'Mahmut' kod adını kullandım. 17-25 Aralık'tan sonra da örgütsel toplantılara gitmeye devam ettim. Sohbet toplantısına mahrem imamlar, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle arayarak çağırıyordu. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Söz verilen diğer sanıklar ise FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı ise sanıkların terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:14 Kaynak: AA
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