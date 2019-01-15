Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fuhuş Operasyonu

Adana'daki Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında, il genelindeki 9 masaj salonunda çalışan kadınlara fuhuş yaptırdığı değerlendirilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 44 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında, il genelindeki 9 masaj salonunda çalışan kadınlara fuhuş yaptırdığı değerlendirilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 44 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "Fuhşa teşvik, fuhşu kolaylaştırma, fuhuş için aracılık ve yer temin etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller neticesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında şu ana kadar aralarında masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda, birbirleriyle irtibatlı olarak hareket ettiği belirlenen bir kısım şüphelinin, kendilerine ait masaj salonlarında masöz olarak çalışan mağdur kadınlara fuhuş yaptırarak gelir elde ettikleri, bir kısım şüphelinin ise masaj salonları etrafında gözcülük yaptığı, mağdur kadınları bu masaj salonlarına getirip götürdükleri ve kadınları fuhşa teşvik ettikleri değerlendiriliyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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