Son Dakika Haberleri: Adana'daki Fuhuş Operasyonu

Adana'daki Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Adana'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 44 zanlı salıverildi, şüphelilerden 34'ü hakkında adli kontrol şartı getirildi.

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Adana'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 44 zanlı salıverildi, şüphelilerden 34'ü hakkında adli kontrol şartı getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 15 Ocak'ta kentteki 9 masaj salonunda çalışan kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 zanlıdan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aralarında masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 19'u kadın 38 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılıktan, 5'i ev hapsi olmak üzere 34'ü nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki 9 masaj salonunda çalışan kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 15 Ocak'ta operasyon düzenlemiş, 44 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "fuhşa teşvik", "fuhşu kolaylaştırma", "fuhuş için aracılık ve yer temin etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu 28'i kadın 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Çalışmalarda, birbirleriyle irtibatlı olarak hareket ettikleri belirlenen bir kısım şüphelinin, kendilerine ait masaj salonlarında masör olarak çalışan mağdur kadınlara fuhuş yaptırarak gelir elde ettikleri, bir kısım şüphelinin ise masaj salonları etrafında gözcülük yaptıkları, mağdur kadınları bu masaj salonlarına getirip götürdükleri ve kadınları fuhşa teşvik ettikleri değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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