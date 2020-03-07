Adana'daki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

Adana'daki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

6 saat önce

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, fuhuş yaptırdıkları ve fuhuş için yer temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 4 Mart'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 7'si kadın 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ekipler, otoyolda ve masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilerin şifreli konuşmalarını da deşifre etti.

Zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, 17'si Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'daki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı
Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:26:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]