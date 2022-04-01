Adana'daki geri dönüşüm tesislerinde sosyal medyadaki iddialara ilişkin denetim - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, İngiltere'den getirilen atıkların geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin, "İl Müdürlüğümüzle beraber bölgede, yine haberde geçen 11 koordinattan hem referans hem de kirli olduğu iddia edilen alanlardan numune aldık. Bakanlığımızın çevre referans laboratuvarında yaptığımız analizlerde, toprak kirliliği kontrol yönetmeliğinde verilen kirlilik sınır değerlerinin üzerinde olmadığını, çevre ve insan sağlığı açısından da herhangi bir tehlike olmadığını tespit ettik." dedi.

Akgün, Bakanlıktan izin belgesiyle Adana'da faaliyet gösteren geri dönüşüm tesislerinde ekiplerle denetimlerde bulundu.

Denetimler sonrası sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Akgün, Çevre Kanunu kapsamında sadece ekonomik değere haiz bazı tehlikesiz atıkların, Bakanlıktan gerekli izin belgelerini alan işletmeler tarafından geri kazanım amacıyla ithal edildiğini, çöp veya tehlikeli atık ithal edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Akgün, iddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'um talimatıyla kentte devam eden denetimlere katkı sağlamak için bölgede çalışma başlattıklarını aktararak "Bölgede yaptığımız denetimde, Adana'da geri dönüşüm ve ithalat kayıt belgesi olan tesislerin denetimini yapıyoruz. İddiaların bulunduğu bölgelerde de herhangi bir geri dönüşüm tesisi olmadığı iddia edilse de bakanlığımız tarafından izin belgesi, geçici faaliyet belgesi, atık ithalatçı kayıt belgesi olan 6 işletme bulunmakta. Atık ithalatı konusunda kontrollerimizi 17 ilimizdeki 27 ihtisas gümrük bölgesinde yapıyoruz. Gümrük bölgesinde yaptığımız denetimlerin yanı sıra atıkların mevzuatta izin verilen atıklardan olup olmadığına ilişkin kontrollerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Atıklar MoTAT sistemi ile takip ediliyor

İthal edilen atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki sürecinin mobil atık taşıma sistemi (MoTAT) ile takip edildiğini anımsatan Akgün, şunları kaydetti:

"2021 yılında yaptığımız düzenlemeyle özellikle geri dönüşüm verimi nispeten düşük olan karışık plastik atıkların ithalatını yasakladık. Böylece daha temiz, geri kazanım verimi yüksek olan atıkların geri dönüşüm amacıyla ithalatını sağlamış olduk. Yine yapmış olduğumuz yasal düzenlemelerle, geri dönüşüm tesislerine ilişkin ek kriterler getirdik. Aynı zamanda çevre kirliliği konusunda bir teminat getirdik. Geçtiğimiz ay Adana genelinde çevreye dökülen ve atılan atıkların toprak kirliliğine neden olduğu ve bu topraklardaki kimyasalların limit değerlerin 400 katı olduğuna ilişkin haberler yer almaktaydı. Şubat ayında bakanlığımızın denetim ekipleri yine bölgedeydi. İl müdürlüğümüzle beraber bölgede, yine haberde geçen 11 koordinattan hem referans hem de kirli olduğu iddia edilen alanlardan numune aldık. Bakanlığımızın çevre referans laboratuvarında yaptığımız analizlerde, toprak kirliliği kontrol yönetmeliğinde verilen kirlilik sınır değerlerinin üzerinde olmadığını, çevre ve insan sağlığı açısından da herhangi bir tehlike olmadığını tespit ettik."

Akgün, geçen yıl da benzer iddialar üzerine ekiplerin kentte denetimler gerçekleştirdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz, il müdürlüğümüzle beraber 318 tesiste denetim yapmış, gerekli çevre izini olmadan faaliyet gösterdiği tespit ettiğimiz 30 işletmeyi faaliyetten men etmiş ve 8 milyon lira idari para cezası uygulamıştık. Denetimlerde bölgeye atık döktüğünü tespit ettiğimiz şahıslar hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında soruşturma açılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştuk. Çöp ithal etmiyoruz, geri kazanımı olan atıkları ithal ediyoruz. Atıkların bulunduğu bölgede herhangi bir tesis olmadığı iddia ediliyordu. GPS ile takip edilen atıkların bulunduğu bölgede bakanlığımız tarafından izin verilmiş 6 geri dönüşüm tesisimiz var."