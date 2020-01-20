Adana'daki göçmen kaçakçısı cinayeti davasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu Muhammed Abdo'nun öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Thamer Mahboul ve yanında çalışan Stayf Halef katıldı. Başka bir suçtan tutuklu Muhammed Hadri ise duruşmada yer almadı.

Sanık Thamer Mahboul, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Stayf Halef ise eski savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Thamer, emniyette Muhammed Abdo'yu silahla vurduğunu söylemiştir. Şimdi ise yapmadığını söylüyor. Thamer yalan söylüyor. Ben suçu işlemedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesinde 26 Aralık 2018'de su kanalı içerisinde cesedi bulunan Muhammed Abdo'yu öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Thamer Mahboul ile Mahboul'un çiftliğinde bekçilik yapan Stayf Halef hakkında ağırlaştırılmış müebbet, onlara yardım ettiği öne sürülen Muhammed Hadri için de 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.