Adana'daki göçmen kaçakçısı cinayeti davasında ilk duruşma görüldü

Adana'da göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu kişiyi öldürdükleri iddiasıyla iki tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet, bir tutuklu sanığın da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Thamer Mahboul, Stayf Halef ve öldürülen Muhammed Abdo'nun oğlu Mahmud El Abdo ile tarafların avukatları katıldı. Başka bir suçu nedeniyle tutuklu olan sanık Muhammed Hadri ise duruşmada yer almadı.

Tercüman aracılığıyla savunmaları alınan sanıklardan Stayf Halef, cinayeti arkadaşı Thamer Mahboul'un işlediğini iddia etti.

Sanık Thamer Mahboul ise suçlamayı reddederek, "Öldürülen Abdo ile aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Dolayısıyla onu öldürmeyi gerektirecek bir sebebim yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Thamer Mahboul ve Stayf Halef'in tutukluluğunun devamına, başka suçtan tutuklu olan sanık Muhammed Hadri ve tanıkların da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesinde, bir besi çiftliğinin yaklaşık üç yüz metre uzağında, 26 Aralık 2018'de su kanalı içerisinde, sazlık ve kamışlar arasında bir erkek cesedi bulunmuş, Adli Tıp Kurumu'nun teşhisinde, ölen kişinin Muhammed Abdo olduğu tespit edilmişti.

Olayın ardından, göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Abdo'yu öldürdükleri iddiasıyla Thamer Mahboul ve Mahboul'un çiftliğinde bekçilik yapan Stayf Halef hakkında ağırlaştırılmış müebbet, şüphelilere yardım ettiği öne sürülen Muhammed Hadri için de 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.