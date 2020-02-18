Adana'daki kaçak muayenehane operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki kaçak muayenehane operasyonu - Son Dakika

Adana'daki kaçak muayenehane operasyonu

6 saat önce

Adana'da tıbbi aletler ve çok sayıda ilacın ele geçirildiği kaçak muayenehaneye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.

Adana'daki kaçak muayenehane operasyonu, System.String[]

Adana'da tıbbi aletler ve çok sayıda ilacın ele geçirildiği kaçak muayenehaneye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerince, Mirzaçelebi Mahallesi'nde kaçak muayenehane olarak kullanılan 3 katlı binaya yönelik 2 gün önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Suriyeli Shadi Alahmad A. (44) ve ona sekreterlik yapan Kafe Şeyh M. (44) ile Muhammet A'nın (36) işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, isminin İbrahim olduğunu bildikleri başka bir Suriyelinin hastalara baktığını, kendilerinin ise burada işçi olarak çalıştıklarını söyledikleri iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeli bir ailenin yaklaşık 5 ay önce yıllık 8 bin liraya binayı kiraladıktan sonra amacı dışında kullanmaya başladığı öne sürüldü.

Kaçak muayenehanenin faaliyetine son verildiğinden haberi olmayan bazı Suriyeliler ise adrese gelmeye devam etti.

Bu kişiler arasındaki Gül Veli, çocuklarını daha önce tedavi için bu adrese getirdiğini bugün de ilaçlarını almak için geldiğini ve yasa dışı faaliyet gösterdiğinden haberinin olmadığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyelilerin Adana'da kurdukları kaçak hastaneyi korumak için dikenli tel çektikleri ortaya çıktı
TEMSA'da sevindiren gelişme! Yeniden üretime başlayacak İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi Önce tokalaştı sonra yumrukla saldırdı

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 16:59:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki kaçak muayenehane operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]